دعم مشروعات الأمن الغذائى في قنا بـ ٤٧ ألف كتكوت

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مشروعات الأمن الغذائى، استقبلت اليوم ٢٥ ألف كتكوت جديد بهدف تسمينها و ٢٢ ألف فرخة لإنتاج البيض بمحطات تسمين وتربية الدواجن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، رافقه خلالها اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة وردة بدوي، مديرة إدارة المشروعات بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد سير العمل بمصنع الألبان، حيث قام بالمرور علي جميع أقسام المصنع، موجهاً العاملين بضرورة تصنيع كافة المنتجات التي يحتاجها المواطن القنائي وذلك من منطلق حرص المحافظة على توفير سلع غذائية تمتع بقيمة غذائية وجودة و أسعار مخفضة تناسب كافة المواطنين.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد محطة الألبان المطورة، حيث اطمأن على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص روؤس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية.

ووجه الداودى، بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وعاين محافظ قنا، مساحة الـ ٢٧ فدان التي تم استصلاحها بالغابة الشجرية وزراعتها بمحصول البرسيم لاستخدامه كعلف لحيوانات المزرعة مما يساهم في ترشيد النفقات وذلك بعد الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد لها، ضمن خطة المحافظة لتطوير ودعم قطاع الأمن الغذائي.

مشروعات الأمن الغذائى بقنا

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