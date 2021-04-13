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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 35 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

صدى البلد

 أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي (37) مسجدًا، على مستوى الجمهوريه ، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف مطروح

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  الرحمن طنصار – سيوةوزارة الأوقاف
2.  النور – سيوة- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
3.  عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
4.  التوحيد – الجراولة شرق مطروحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5.  عمرو بن العاص – الحمامجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
6.    ذو النورين – بكراك – أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.    محمد دياب – البحاروة- أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.    السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.    أبو عمرو – م صدقي – أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.           السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر – و أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.           الكبير – عزبة المتنى- أبو كبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.           الحاج عطية طرطور – الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.           التعاون – بني صريد – فاقوسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.           الرحمة – ع الكبري- بني منصور أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.           السلام كفر النمر – الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.           الرحمة المهداة – مينا القمحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.           الأربعين – البلانون – شبرا النخلةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.           8 حيفا 8 الحمراء صان الحجرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.           أبو حمد – م. الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
20.  مسجد السيد عبد العال – م الشواشنةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21.  مسجد محمد فضل الله – غرق قبليجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
22.  مسجد الرحمة – م بني عتمان – الجمارك – سنورسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23.  مسجد الصحابة – قصر الباسل – إطسا شرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

مديرية أوقاف دمياط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
24.  مسجد المدينة المنورة – شاطيء النخيل برأس البر – دمياطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
25.  الواحد الأحد – الحي التاسع – العبورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
26.  المرسي- المثلث – الرياضجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
27.           السلام – بويط ساحل – ساحل سليمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28.           آل بخيت – ساحل سليم – ساحل سليمجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29.           حمزه – عرب الأوطاف – الفتح البحريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30.           الرحمة- جزيرة بهيج- ابنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31.           آل صياد – المعلمين- جنوب المدينةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
32.           الشرطة – الغنايم –جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.           الرحمة المهداة- النخيلة- أبو تيججهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
34.           الخضري- عزبة الخضري- ابنوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف جنوب سيناء

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
35.           حمزه بن عبد المطلب بمدينة رأس سدرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف القليوبية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
36.  عبد الحليم هاشم – شبلنجة – بنهاالوزارة + جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
37.  مسجد البحر – كفر سليمان – كفر سعدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

 

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