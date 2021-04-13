الأوقاف تعلن افتتاح 35 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي (37) مسجدًا، على مستوى الجمهوريه ، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي :
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف مطروح
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الرحمن طنصار – سيوة
|وزارة الأوقاف
|2.
|النور – سيوة-
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|3.
|عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|4.
|التوحيد – الجراولة شرق مطروح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|5.
|عمرو بن العاص – الحمام
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الشرقية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|6.
|ذو النورين – بكراك – أولاد صقر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|محمد دياب – البحاروة- أولاد صقر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|8.
|السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|9.
|أبو عمرو – م صدقي – أبو كبير
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|10.
|السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر – و أبو كبير
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|11.
|الكبير – عزبة المتنى- أبو كبير
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|الحاج عطية طرطور – الزقازيق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|التعاون – بني صريد – فاقوس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|الرحمة – ع الكبري- بني منصور أولاد صقر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|السلام كفر النمر – الزقازيق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|الرحمة المهداة – مينا القمح
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|الأربعين – البلانون – شبرا النخلة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|18.
|8 حيفا 8 الحمراء صان الحجر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|19.
|أبو حمد – م. الزقازيق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الفيوم
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|20.
|مسجد السيد عبد العال – م الشواشنة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|21.
|مسجد محمد فضل الله – غرق قبلي
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|22.
|مسجد الرحمة – م بني عتمان – الجمارك – سنورس
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|23.
|مسجد الصحابة – قصر الباسل – إطسا شرق
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|24.
|مسجد المدينة المنورة – شاطيء النخيل برأس البر – دمياط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف القليوبية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|25.
|الواحد الأحد – الحي التاسع – العبور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف كفر الشيخ
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|26.
|المرسي- المثلث – الرياض
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسيوط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|27.
|السلام – بويط ساحل – ساحل سليم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|28.
|آل بخيت – ساحل سليم – ساحل سليم
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|29.
|حمزه – عرب الأوطاف – الفتح البحري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|30.
|الرحمة- جزيرة بهيج- ابنوب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|31.
|آل صياد – المعلمين- جنوب المدينة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|32.
|الشرطة – الغنايم –
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|33.
|الرحمة المهداة- النخيلة- أبو تيج
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|34.
|الخضري- عزبة الخضري- ابنوب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف جنوب سيناء
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|35.
|حمزه بن عبد المطلب بمدينة رأس سدر
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف القليوبية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|36.
|عبد الحليم هاشم – شبلنجة – بنها
|الوزارة + جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف دمياط
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|37.
|مسجد البحر – كفر سليمان – كفر سعد
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف