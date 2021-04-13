الأوقاف تعلن افتتاح 35 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي (37) مسجدًا، على مستوى الجمهوريه ، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. الرحمن طنصار – سيوة وزارة الأوقاف 2. النور – سيوة- جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 3. عمر بن الخطاب- زاوية المورد ك 32 شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4. التوحيد – الجراولة شرق مطروح جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 5. عمرو بن العاص – الحمام جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 6. ذو النورين – بكراك – أولاد صقر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. محمد دياب – البحاروة- أولاد صقر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8. السعد خليل موسى – الشوبك الزقازيق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. أبو عمرو – م صدقي – أبو كبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. السيد عبد الحميد – جزيرة أبو عمر – و أبو كبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. الكبير – عزبة المتنى- أبو كبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. الحاج عطية طرطور – الزقازيق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. التعاون – بني صريد – فاقوس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. الرحمة – ع الكبري- بني منصور أولاد صقر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. السلام كفر النمر – الزقازيق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. الرحمة المهداة – مينا القمح جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. الأربعين – البلانون – شبرا النخلة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18. 8 حيفا 8 الحمراء صان الحجر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. أبو حمد – م. الزقازيق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه التنفيذ 20. مسجد السيد عبد العال – م الشواشنة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 21. مسجد محمد فضل الله – غرق قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 22. مسجد الرحمة – م بني عتمان – الجمارك – سنورس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 23. مسجد الصحابة – قصر الباسل – إطسا شرق جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 24. مسجد المدينة المنورة – شاطيء النخيل برأس البر – دمياط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 25. الواحد الأحد – الحي التاسع – العبور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه التنفيذ 26. المرسي- المثلث – الرياض جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه التنفيذ 27. السلام – بويط ساحل – ساحل سليم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 28. آل بخيت – ساحل سليم – ساحل سليم جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 29. حمزه – عرب الأوطاف – الفتح البحري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 30. الرحمة- جزيرة بهيج- ابنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 31. آل صياد – المعلمين- جنوب المدينة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 32. الشرطة – الغنايم – جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 33. الرحمة المهداة- النخيلة- أبو تيج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 34. الخضري- عزبة الخضري- ابنوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م المسجد وعنوانه التنفيذ 35. حمزه بن عبد المطلب بمدينة رأس سدر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 36. عبد الحليم هاشم – شبلنجة – بنها الوزارة + جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط