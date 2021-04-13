جوارديولا: سنلعب للفوز على دورتموند والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يرغب في تكرار الفوز على بروسيا دورتموند الألماني، من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على بروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لن نذهب لندافع غداً، سنلعب من أجل تحقيق الفوز فقط."

وأضاف:" لدي الثقة في لاعبي الفريق، لا أخاف من عقدة ربع النهائي ، وأرى أنه من الجيد أن نصل لربع النهائي ونصف النهائي آخر 10 أعوام."

وتابع:" حققت دوري أبطال أوروبا مسبقًا، لست خائف من أي عقدة، لا أعلم ما الذي قد يحدث اذا اعتزلت الآن. أنا ممتن لكل الأندية ولكل اللاعبين الذين عملت معهم، ولكن في النهاية عملنا مبني على تحقيق الفوز، إذا خسرت فـأنا فاشل وإذا انتصرت فبيب جوارديولا مدرب جيد."

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ودورتموند يوم غد الأربعاء.