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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أسرة من 4 أفراد في حادث تصادم بالشرقية

صدى البلد

لقيت أسرة مكونة من زوجين وطفلاهما مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارتين،ملاكي ونقل ثقيل بالقُرب من كوبري "الشباب" بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بدائرة مركز شرطة أبو حماد وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

 تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب  يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل ثقيل  بالقُرب من كوبري "الشباب" بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان".

 

 تبين مصرع أربعة أشخاص من أسرة واحدة زوجين وطفل وطفلة، كانوا يستقلون السيارة الملاكي رقم 3652 "ر و ي"،  وتم انتشال الجثث الأربعة و نقلها إلى مشرحة مستشفى "أبو حماد" والتحفظ على قائد السيارة النقل التي تسببت في الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعلي جانب آخر  لقى عامل وابنه مصرعهما داخل مزرعة بإحدي قرى مركز بلبيس خنقا نتيجة نقص الأكسجين وتركهم لموقد التدفئة مشتعلا داخل الغرفة أثناء النوم، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

 

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بلبيس بإستقبال "ر . م "57 عاما عامل، ونجله " ال . ر " 28 عاما، مقيمان قرية سلمنت المركز متوفيين.

 

 تم تشكيل فريق بحث وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة نقص الأكسجين ويرجح حدوث ذلك نتيجة ترك موقد التدفئة وماكينة كهرباء مشتعلين، وتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

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