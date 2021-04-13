الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل بسوهاج وكفر الشيخ لانقطاعهما عن العمل

أنهت الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كلٍّ من: ممدوح سليم سلامة – إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، وأبو السعود إبراهيم علي عزيز – عامل بمديرية أوقاف كفر الشيخ وذلك بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديريتي أوقاف سوهاج وكفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما قررت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني منع الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.