تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد لقاء لأعضاء الإحتياطي

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال اللجنة المسؤولة عن الأعضاء الإحتياطي بها، بعقد لقاء للأعضاء الإحتياط من ٢٢ حزب، بينهم المصريين الأحرار، النور، الشعب الجمهوري، التجمع، مستقبل وطن، العدل، بالإضافة لمجموعة من الشباب السياسي، وذلك بقاعة خوفو للمؤتمرات بالجيزة.





وكان اللقاء بحضور مسئولي لجنة الاحتياط، وهم النائب بلال حبش، النائب علاء عصام، شيماء عبد الإله، الأستاذة صابرين حجازي، بالإضافة للنائبة أميرة العادلي.

وتضمن اللقاء عدة محاور منها الترحيب بالزملاء، وجلسة تعريفية حول التنسيقية وأهدافها ومبادئها، التعريف باللجان النوعية، بالإضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات وأدوار أعضاء التنسيقية. كما جري الاستماع لمناقشات واستفسارات الأعضاء.