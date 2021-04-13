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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتشغيل 80 محطة كهربائية

السعودية واليمن يوقعان اتفاقية المشتقات النفطية

المشتقات النفطية
المشتقات النفطية

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية، مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء والطاقة في اليمن الدكتور أنور كلشات.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن توقيع الاتفاقية يأتي استجابة لطلب الحكومة اليمنية، عبر منحة مشتقات نفطية بإجمالي كميات يبلغ مليونا و260 ألفا و850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ خدمةً للشعب اليمني ورفعاً للمعاناة عنه، ودعمًا للاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية.


أضافت الوكالة أن هذه المنحة تأتي امتدادًا للمنح السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لليمن بإجمالي يقدر بـ 4,2 مليار دولار أمريكي، وأسفر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن عن توفير 20% من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين، الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي.

السعودية إعمار اليمن المشتقات النفطية محطة كهربائية أطفال اليمن

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