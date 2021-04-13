محافظ كفر الشيخ: تحديث المخططات التفصيلية للمدن والقرى تخفيفا عن المواطنين

دشن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ مشروع تحديث المخططات التفصيلية لقرى ومدن المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي ،مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة،بحضور مهندسي وفني الإدارة.



أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المخططات الاستراتيجية لقرى المحافظة معتمدة عام 2006 ، 2007 بعدها قامت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية عام 2008 وحتى تاريخه لم يتم إجراء تحديث كامل المخططات التفصيلية لقرى المحافظة لتتواءم مع المستجدات التي طرأت على هذه القرى، .

وإيماناً بضرورة قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بدورها وتسهيلاً على المواطنين والصالح العام ،تم تطبيق مشروع تحديث المخططات التفصيلية للقرى والمدن على نموذجين من القرى وهي " قرية قراجة بمركز كفر الشيخ و قرية الرغامة – مركز الرياض" ونموذج لجزء من مدينة دسوق. وذلك عن طريق فرق العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بالتنسيق مع المسئولين بالوحدات المحلية المعنية للمراجعة الميدانية للوقوف على كافة المستجدات .



وقال محافظ كفر الشيخ ، إن الهدف من مشروع تحديث المخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة العاملين بمنظومة التخطيط العمراني، ومراقبة الطلبات من خلال التسجيل بالمراكز التكنولوجية، وإعداد قواعد بيانات بهذه التعديلات ،وصولا لضبط وحوكمة منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

IMG-20210413-WA0039

IMG-20210413-WA0038

IMG-20210413-WA0032

IMG-20210413-WA0033