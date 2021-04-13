أحمد عيد عبد الملك يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة إمام عاشور

انتقد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب السابق، قرار اتحاد الكرة الصادر من لجنة الانضباط بشأن إهانة إمام عاشور نجم الفريق لرموز الأهلي.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نوقفك انت واصحابك اللي كانوا قاعدين جنبك بيسقفوا وهناخد بطولة ٩٩ عافية بلائحة جديدة اتعملت بعد الماتش وإذا كان عاجبكوا.. ده احنا لسه في اول يوم رمضان اللي بترفع فيه الاعمال.. دي طلعت لجنة فعلاً!! اللهم اني صائم”.

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه إضافةً إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات، و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.



وتلقى الاتحاد الكرة أيضًا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه.