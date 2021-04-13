بسبب خلافات الجيرة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف فى الغربية

شهد شارع الدرديري أحد الشوارع التجارية بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية مساء اليوم نشوب مشاجرة حامية، استخدم فيه الأسلحة البيضاء والمولوتوف بسبب خلافات الجيرة؛ مما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الرعب والفزع بسبب تأخر وصول قوات الشرطة إلى موقع الحادث.



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة حامية بشارع الدرديري بدائره المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع المشاجرة، وتمت السيطرة علي الموقف.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالمشاجرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .