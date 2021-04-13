في أول مكالمة هاتفية.. بايدن يقترح على بوتين عقد قمة ثنائية بدولة ثالثة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين ناقشا عدد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك رغبة الولايات المتحدة وروسيا في متابعة حوار الاستقرار الاستراتيجي حيال عدد من القضايا المتعلقة بالحد من التسلح والقضايا الأمنية، والعمل على تمديد معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الهجومية.

وأضاف البيان، أن الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة ستدافع بقوة عن مصالحها ردًا على تصرفات روسيا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأكد بايدن بحسب البيان، على التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامتها، معربًا في الوقت ذاته عن قلقه حيال الحشد العسكري الروسي المفاجئ في شبه جزيرة القرم، والحدود الأوكرانية.

ودعا بايدن خلال الاتصال روسيا إلى خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على هدف إدارته المتمثل في إقامة علاقة مستقرة مع روسيا تتوافق مع المصالح الأمريكية، مقترحًا عقد قمة بينه وبين بوتين في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة لمناقشة القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا.