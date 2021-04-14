ارتفاع حجم الصادرات .. الزراعة : وصلت لـ 2.2 مليون طن.. الحجر الزراعي: نلتزم بجميع الاشتراطات.. و"الفلاحين" : مراقبة الحاصلات الزراعية

زيادة الصادرات الزراعية

الزراعة : ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن



الحجر الزراعى : نتوقع زيادة الصادرات الزراعية خلال العام الحالى

الفلاحين : مراقبة الحاصلات الزراعية بالمزارع وحتى تصديرها سبب رئيسي في زيادة الصادرات

فى معجزة تحققت العام الحالى ، زادت الصادرات الزراعية 10 % فى نفس الوقت من العام الماضى، حيث كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى حوالي أكثر من 2 مليون طن منذ بداية العام الحالي.



فى البداية ، أرجع المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أسباب زيادة الصادرات الزراعية عن نفس الفترة من العام الماضي إلى سياسة العرض والطلب في الأسواق العالمية.



وأضاف "فرحات"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر ملتزمة باستيفاء جميع الاشتراطات الدولية فى المحاصيل والاستناد إلى المعايير الدولية حتى أصبح للحاصلات الزراعية المصرية سمعة جيدة عالمية، موضحا أنه تم التركيز على علامة الجودة واستيفاء جميع الاشتراطات الصعبة حتى استطعنا إدخال أول شحنة لليابان من البرتقال.

وتوقع مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، زيادة الصادرات الزراعية هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب جودتها، منوها بأن التعامل مع السوق اليابانى بمثابة كارت دخول لجميع الأسواق الأخرى بسبب صعوبة اشتراطاتها.

وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التى تنتج الموالح وأسعارها أفضل من مصر ولكن جودة الموالح المصرية تفوق جميع الدول، مؤكدا أنهم بصدد فتح أسواق جديدة أخرى مثل الفلبين والصين وغيرها.



من جانبه قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إننا لدينا انتاج وفير من معظم الخضروات والفواكه وتم تصدير أكثر من 2 مليون طن فى الربع الأول من العام الحالى ، وهذا بزيادة عن العام الماضى لعدة أسباب أهمها انحسار جزئي لتفشي وباء كورونا عالميا .

وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، إلي أن زيادة الاقبال العالمى على المنتجات المصرية سبب أيضا فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ، وذلك يرجع إلي تحسن سمعتها العالمية وغزوها معظم دول العالم .

ونوه "نقيب الفلاحين " إلي أن الاجراءات الحازمة التى اتخذها الحجر الزراعى المصرى فى مراقبة الحاصلات الزراعية بالمزارع وحتى تصديرها سبب أساسي فى جودة المنتجات الزراعية واستيفاء جميع الاشتراطات الدولية ، مؤكدا أنه تم البدء فى زراعة أصناف جديدة ، كما تمت زراعة أصناف ذات جودة عالية بسبب طرق الرى الحديثة التى تم إدخالها ، وجودة المبيدات والتقاوى .

وأوضح أن استصلاح الأراضي مثل مشروع مستقبل مصر سبب فى زيادة الحاصلات الزراعية مما أدى إلي زيادة الفائص وتصديره إلي العديد من الدول ، مع فتح أسواق عالمية جديدة .



وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزياده حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال القصير إن الصادرات بلغت 2مليون و209 آلاف و800 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، فلفل، مانجو، ثوم.



وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و 235 ألفا 100 طن ، بالإضافة إلي تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألفا و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألفا و11 طنا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألفا و 534 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغ 17الفا و13 طنا، بينما جاءت صادرات مصر من الفاصوليا في المركز السابع بإجمالي 11 الفا و215 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 الاف و 773 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغ 6 الاف و 374 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 229 طنا ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 أطنان، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طنا.

والجدير بالذكر أن الأسواق اليابانية استقبلت الأسبوع الماضي اول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.