وجبة رمضانية دسمة.. مباريات مثيرة مرتقبة في الشهر الكريم

حل علينا أخيرا رمضان الكريم، للعام الهجري 1442 وهو الشهر الذي ينتظره جميع المسلمين حول العالم من أجل تأدية العبادات وكسب الحسنات.

وفي شهر رمضان، لن تتوقف الساحرة المستديرة فنحن على موعد مع وجبة دسمة من المباريات القوية والمنتظرة ،سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

ونستعرض المباريات المنتظرة في شهر رمضان الكريم:

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يوم الثلاثاء 1 رمضان

بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

تشيلسي الإنجليزي ضد بورتو البرتغالي

يوم الأربعاء 2 رمضان

ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني

بروسيا دورتموند الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

يوم السبت 5 رمضان

تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يوم الأحد 6 رمضان

الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري الممتاز

الأحد 13 رمضان

توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يوم الثلاثاء 15، الأربعاء 16 رمضان

مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 17 رمضان

مباراتا ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

السبت 19 رمضان

ديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 20 رمضان

الزمالك ضد بيراميدز في الدوري

يوم الثلاثاء 22، الأربعاء 23 رمضان

مباراتا إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 24 رمضان

مباراتا إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي

السبت 26 رمضان

مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 27 رمضان

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

الاثنين 28 رمضان

الأهلي ضد الزمالك في بطولة الدوري