محافظ كفرالشيخ: انتقال حق الانتفاع إلى الورثة أو الغير بمصيف بلطيم وفقا للضوابط

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالسماح بانتقال حق الانتفاع إلى الورثة أو الغير وفقا للضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية وعدم جواز اتخاذ أي إجراء يحول دون ذلك .

يأتى ذلك إضافة إلى عدم تحصيل رسوم انتقال حق الانتفاع طالما كان الانتقال إلى أحد الورثة الشرعيين.



جاء ذلك استكمالا لحزمة الإجراءات المتخذة لتطوير مصيف بلطيم، وسيتم التنبيه على مدينة مصيف بلطيم للعمل بموجبها تحقيقا للصالح العام، عقب العرض على المجلس التنفيذي للمحافظة جلسته القادمة.