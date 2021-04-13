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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدبولى يكلف بسرعة تأثيث 6800 وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية لتسليمها لمستحقيها

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي بداية اللقاء، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لاسيما أن هذا المشروع يمثل متابعة مستمرة من الرئيس، ويحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، فلدينا نحو 6800 وحدة سكنية جاهزة، ويجب العمل على سرعة تأثيثها لتسليمها لمستحقيها، وفى هذا الصدد تعهدت الوزيرة بسرعة تأثيث هذه الوحدات، على أن يتم الانتهاء منها آخر مايو المقبل.

من جانبها، أشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بقواعد بيانات مؤسسات الرعاية، فإن الوزارة انتهت من بناء قواعد بيانات تشمل الأطفال المقيمين بدور الرعاية ( أيتام - بلا مأوى ) والمسنين لتمكين ذويهم من التعرف عليهم من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحة أن إجمالي العدد الذي تم حصره بلغ 15500 فرد، كما أنه يتم إطلاق تطبيق منصة المفقودين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج تطوير المؤسسات، فقد تم تحديد التكلفة التقديرية لرفع كفاءة 40 مؤسسة رعاية للأطفال والكبار بلا مأوى بسعة استيعابية 5384 سريرا، على مستوى 19 محافظة بتكلفة  نحو 7 مليارات جنيه.

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