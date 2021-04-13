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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات

معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والمراكز في أسيوط

معارض سلع غذائية
معارض سلع غذائية بأسعار مخفضة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية المختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق.

 

أشاد محافظ أسيوط بالدعم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى المواطنين من الشباب وصغار المستثمرين لإنشاء وإقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة لتوفير احتياجات المواطنين خاصة في المناطق الأكثر إحتياجاً.

 

أوضح محافظ أسيوط أنه تم إقامة عدد من المعارض للسلع الغذائية ضمن معارض "أهلاً رمضان" بقرى ومراكز المحافظة وذلك في ضوء الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لتقديم سلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لافتاً إلى إقامة 3 معارض بيع سلع مخفضة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة بقرى (أولاد إلياس _ الدوير _مدينة صدفا) بالتزامن مع شهر رمضان المعظم وتستمر لمدة ١٠ أيام .

 

أشار محافظ أسيوط إلى العمل على تنفيذ مثل هذه المعارض بكافة القرى والتي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة للتخفيف عن محدودى الدخل ورفع الأعباء عنهم.

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أسيوط معارض أهلا رمضان2021 جهاز المشروعات أسعار مخفضة سلع غذائية

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