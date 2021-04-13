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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

في الذكرى 24 لـ رحيله| سر غضب حسني مبارك من مصطفى أمين

الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك والكاتب الصحفي مصطفى أمين

تمر اليوم الذكرى 24 على رحيل واحد من عظماء الصحافة المصرية والعربية، الذى أثر بـ إسهاماته وكتاباته في صناعة الصحافة المصرية، إنه الكاتب الصحفي مصطفى أمين مؤسس "أخبار اليوم" برفقة شقيقه علي أمين والذي رحل عن عالمنا في 13 أبريل 1997.

 

مولده ونشأته وتأثره بالزعيم سعد زغلول 

 

ولد مصطفى أمين في 21 فبراير 1914م، وكان والده يعمل محاميا أما أمه فهي ابنة اخت الزعيم سعد زغلول، وكان لـ تربيته في بيت زعيم الأمة أثر كبير في تكوين شخصيته الصحفية والسياسية الفريدة.

 

خلافاته مع عدد من الرؤساء ودخوله السجن 

 

كانت لـ مصطفى أمين خلافات معروفة للجميع مع عدد من رؤساء مصر السابقين، أمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وحسني مبارك، ووصلت حدة الخلافات لوضعه في السجن وعزله من منصبه كرئيس تحرير لـ أخبار اليوم. 

 

موقفه المشرف من العدوان الثلاثي 

 

كان لـ مصطفى أمين موقفا مشرفا من العدوان الثلاثي على مصر حيث قام مع أخيه علي أمين بفضح هذا العدوان وبشاعته، حيث قام مصطفى شردي الذي تولى منصب رئيس تحرير الوفد فيما بعد بالذهاب إلى القناة وتصوير بشاعة العدوان والذهاب بالصور إلى مصطفى أمين الذى بدوره أخذ هذه الصور وذهب بها إلى صحف أوروبا لفضح هذا العدوان عالميا.

 

خلافه مع عبد الناصر ودخوله السجن 

 

كانت لهذه المواقف الوطنية أثرا كبيرا فى تقارب مصطفى أمين مع الرئيس جمال عبد الناصر، حتى حصل خلاف بين الإثنين سجن على أثره مصطفى أمين 9 سنين بينما ذهب على أمين خارج مصر.

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات خرج مصطفى أمين من السجن بواسطة كلا من موسى صبري وعلي الجمال وأحمد رجب ومحسن محمد ومعهم الفنان عبد الحليم حافظ.

 

عزل مصطفى أمين من رئاسة تحرير أخبار اليوم

 


كان مصطفى أمين مقربا جدا من السادات، حتى أنه كان يصحبه معه في زياراته الخارجية، ولكن بمرور الوقت حصل خلاف بين الإثنين وهاجم مصطفى أمين السادات في مقالاته، وكانت نتيجة هذا الهجوم بأن أصدر السادات تعليمات بعزل مصطفى أمين من رئاسة تحرير "أخبار اليوم" وتعيين إبراهيم سعدة مكانه.

 

غضب مبارك من أمين واللوم عليه

 

أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فحينما غضب من مقال مصطفى أمين الذي قال فيه إن من سـ يتولى الوزارة سيجلس على مصيبة، فـ رفض العديد من الشخصيات قبول هذا المنصب، مما جعل الرئيس مبارك يلومه في أحد خطبه قائلا: "مش هقوله غير ما يصحش وحرام عليك، ولولا إنه رجل كبير كنت هقوله كلام قاسي".

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