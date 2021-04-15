وكيل خطة النواب: دعم كبير للمدرسين بالموازنة العامة الجديدة

أوضح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز التوصيات التى من المحتمل أن توصي بها لجنة الخطة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، قائلا: "سوف يكون هناك دعم كبير لفئة المدرسين بتوصيات كل عام وأساتذة الجامعات والصحة كاكل".

وأضاف “عمر” خلال ندوة صدى البلد، أن التوصيات هذا العام لن تخرج عن هذه التوصيات الماضية فى الاتجاه أما المبالغ سوف تكون طبقا للاحتياجات، ونحن نطالب الحكومة بتوضيح احتياجاتها كل عام والدليل على ذلك بداية العام السابق وزارة الصحة فى اللجنة طالبنا وزارة الصحة توضح ما تحتاج إليه؛ مما أكدت أن هناك عجزًا في الوقاية من كورونا داخل الوزارة ولجنة الخطة قامت بالتوصية بسد هذا العجز.



وأكد النائب أن مشروع الموازنة الجديد وصل مجلس النواب وفي المواعيد الدستورية.



