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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعمال مبهرة

فن اللحاف .. مسنة تروي حكاية حلم عمره 50 عامًا

الدكتورة هناء عبد
الدكتورة هناء عبد الرحمن

خصص برنامج " باب رزق" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة عن فن اللحاف، وتم استضافة الدكتورة هناء عبد الرحمن، المتخصصة فى هذا الفن.


وقالت إن فن اللحاف مميز ومختلف عن أى فن أخر، موضحة أن اللحاف يتكون من ثلاث طبقات، وهى الوجه والذى تحتوى على الفن، والظهر و الطبقة الداخلية.


ولفتت إلى أن المنجد فى الماضي كان يبدع فى عمل اللحاف و أنها كانت تنظر له للتعلم منه، وأكدت أنها حلمت بأن تبدع فى هذا الفن وبالفعل تحقق حلمها.


وأشارت إلى أن حلمها تحقق بعد 50 عامًا، وكشفت أنها تقوم بعمل أشياء كثيرة و مختلفة.

 


 

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