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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرئيس التنفيذى لسينرجي يكشف حقيقة تقاضي محمد إمام 50 مليون جنيه في النمر

محمد امام
محمد امام

انتشرت خلال الساعات الماضية اخبارا تفيد أن النجم محمد عادل إمام سيحصل على مبلغ 50 مليون جنيه أجرأ عن مسلسل النمر.
وقال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمى، إن ما يقال إن أجر الفنان محمد امام  فى المسلسل يصل إلى 30 و40 و50 مليون جنيه أمر غير صحيح على الإطلاق، فنحن لا نصل لهذا الرقم للنجم الواحد، متابعا، أرى أرقام الأجور على السوشيال ميديا لكنها أرقاما غير صحيحة بل هى تقديرات جزافية مبنية على أرقام كانت موجودة فى سنوات سابقة ولكن ليست موجودة الآن ولسنا قريبين منها.

وأضاف الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن المسلسل الذى يتضمن 5 نجوم من العيار الثقيل والصف الأول وضعنا له استراتيجية، حيث إن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من كبار المنتجين على مدى السنوات الماضية عندما جاء لرئاسة الشركة المتحدة مع الاستراتيجية الجديدة، جلس مع كل الفنانين الكبار ومع كل أطقم العمل المختلفة التى تقود العمل الدرامى، كى نصل إلى معادلة تقول إن النجم لا يتضاعف أجره كل عام، حيث كان يحدث قبل ذلك، أن يتقاضى الفنان مبلغا ثم المسلسل الذى يؤديه بعده بسنة يكون أجره مضاعف، ثم يتضاعف فى المسلسل الذى بعده 4 أضعاف.

واستطرد: مستحيل شركات الإنتاج تقدر على هذه التكليفات، فكانت تبيع المسلسل للقنوات والقنوات لا تدفع، وبالتالى يكون هناك مشكلة كبيرة للمنتجين، لافتا إلى أن ما حدث نوع من أنواع الحوكمة التى تجعل الناس تشتغل على المسلسلات بطريقة مختلفة، فتظهر بطريقة حديثة ومنظمة إداريا وماليا، وتكلفة العمل أصبحت تقريبا نفس التكلفة رغم أن عدد النجوم فيها أكثر.

لميس الحديدي محمد امام عادل إمام المتحدة للخدمات الإعلامية محمد عادل امام

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