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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سعد يروج لـ مسلسل "ملوك الجدعنة" ..شاهد

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

روج الفنان عمرو سعد لـ مسلسله الجديد “ملوك الجدعنة”، بنشر البوستر على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

وعلق عمرو سعد على صورة البوستر “الحلقة الاولي بعد شوية(الساعة 7 بتوقيت القاهرة ) .، اتمني تعجبكم جدا #ملوك_الجدعنة”.

 

مسلسل “ملوك الجدعنة”، من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

 


 

مصطفى شعبان رانيا يوسف عمرو سعد عمرو عبد الجليل ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة

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