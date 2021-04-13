تعرف على إبن رشد الذى اكتشف نجمًا جديدًا ونقد نظريات بطليموس|فيديو

من خلاله توصل الأوروبيون إلي لب فكر أرسطو



عرضت قناه العربية فيديو لـ أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن رشد ولد في قرطبة عام 520 هجريا وتوفي في مراكش عام 595هـ .

واضاف الفيديو أن ابن رشد كان فيلسوف وطبيب وعالم عربي أندلسي، حيث نشأ في عائلة تشتهر بالعلم وكان قاضي في قرطبة وإشبيلية وطبيبًا ملكيا لدي الموحدين في مراكش وهو يعتبر أهم شارح لأرسطو ومن خلاله توصل الأوروبيون إلي لب فكر أرسطو .

واوضح الفيديو أن ابن رشد يؤكد انه ليس هناك تعارض بين الدين الإسلامي والفلسفة وكان مغرم بعلم الفلك منذ صغرة، حيث اكتشف نجمًا جديدًا ونقد نظريات بطليموس .