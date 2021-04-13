رامز جلال يشارك تتر برنامج رامز عقله طار مع الجمهور .. شاهد

نشر الفنان رامز جلال تتر برنامجه “ رامز عقلة طار عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وعلق رامز جلال قائلا " تتر #رامز_عقله_طار وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر

#رامز_جلال #رمضان_يجمعنا ".

وكان الفنان رامز جلال، تصدر ترند “تويتر”؛ بعد طرح إعلان برنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك ٢٠٢١.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.