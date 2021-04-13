أزمة جديدة تضرب فريق طائرة الزمالك

شهدت الساعات القليله الماضيه أزمة جديدة خاصة بالفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك .

وكشف مصدر مطلع داخل القلعه البيضاء أن الجهاز الفني للفريق يدرس تقديم اعتذار عن المشاركة فى بطولة افريقيا المقامة فى تونس التي ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأزمة بسبب عدم وجود سيوله ماليه لاستخراج تاشيرات وحجز تذاكر الطيران و أن الفريق يجب أن يسافر خلال اليوم أو غداً ولكن إدارة النادي لم تدفع أي مبالغ مالية من أجل الحجز بعد. وهو الأمر الذي سيؤخر ترتيبات الفريق للسفر والمعسكر التدريبي قبل انطلاق البطولة.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي تجاهلت ارتباطات الفريق رغم إعلانها في وقت سابق أنها ستشارك في البطولة القارية في تونس.