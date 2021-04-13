بعد التوجيه الرئاسي .. برلماني يطالب بزيادة إنتاج المحاصيل التعاقدية

طالب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية التعاقدية التي توفر عملة صعبة وتسد احتياجات السوق مثل عباد الشمس وفول الصويا والقمح وخصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسى بتطوير الرى.



وأكد "الشوربجي" لـ"صدى البلد، أن نظم الرى كان يعانى من إهمال كبير خلال 10 سنوات ماضية والرئيس اليوم أكد على أنه من أبرز الملفات التى على رأس أولويات الدولة وخصوصا انها تتزامن مع تداعيات سد النهضة فيجب المحافظة على المياه وترشيدها أمر في غاية الأهمية وتطوير نظم الري يوفر من 6 لـ 8 مليار كيلو متر مكعب.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تحويل الرى بالغمر بالرش والتنقيط هيوفر فى نصف حجم المياه التى تستخدم فى الرى بالغمر فقط، مطالبا بضرورة زيادة حجم المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة.

جاء ذلك بعد أن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.





وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

حيث أطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

.

وقد وجه الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.



كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.

وقد وجه الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

.

كما وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.

