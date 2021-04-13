مايا دياب: الفنانون معظمهم "كاذبون"

أجابت الفنانة مايا دياب، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، التي قالت لها :"سنوجه لكي عدد من الأسئلة ونري إذا استطاعتي الانتصار أم ينتصر الشيطان، وكان من بين أبرز الأسئلة".



وكان من بين الأسئلة التي طرحتها بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، : ما حقيقة طمع مايا دياب في الشو الإعلامي؟".

وردت مايا دياب، قائلة: " ما أتحدث عنه يعتبره الناس جرأة، لأن الناس يفضلون المتملق الكذاب، وإذا نظرنا، نرى أن معظم الفنانين يكذبون ويقولون ما يريد الناس أن يستمعوا إليه، وليس الحقيقة التي يعيشونها".

وواصلت قائلًا: "لا أجيد الكذب، ولا أفضله إطلاقًا، ولكن يجب أن نتخطى الخطوط التي رسمها المجتمع، والمرأة اليوم بحاجة للخطوة الأولى ".

وتابعت : "أنا أغني وأقدم برامج بشطارة ولا أعتبر نفسي ممثلة.. ودوري الأخير كان مجرد تجربة تمثيل.. وأرى أن الطمع ضر ما نفع".