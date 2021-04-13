مايا دياب: أغني وأقدم برامج بشطارة ولا أعتبر نفسي ممثلة

الطمع يضر ولا نفع



حل الفنانة مايا دياب، ضيفا الليلة، على الإعلامية بسمة وهبة، فى أولى حلقات برنامج العرافة على قناة المحور.



وكان من بين الأسئلة التي طرحتها بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، : ما حقيقة طمع مايا دياب في الشو الإعلامي؟".

وردت مايا دياب، قائلة: " ما أتحدث عنه يعتبره الناس جرأة، لأن الناس يفضلون المتملق الكذاب، وإذا نظرنا، نرى أن معظم الفنانين يكذبون ويقولون ما يريد الناس أن يستمعوا إليه، وليس الحقيقة التي يعيشونها".

وواصلت قائلةً:"لا أجيد الكذب، ولا أفضله إطلاقًا، ولكن يجب أن نتخطي الخطوط التي رسمها المجتمع، والمرأة اليوم بحاجة للخطوة الأولى ".

وتابعت : "أنا أغني وأقدم برامج بشطارة ولا أعتبر نفسي ممثلة.. ودوري الأخير كان مجرد تجربة تمثيل.. وأرى أن الطمع يضر ولا نفع".