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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكالمة تمت بطلب أمريكي

بيان عاجل لـ الكرملين بشأن محادثة بايدن وبوتين

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء أنه يريد تطبيع العلاقات الثنائية والتعاون في الحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني وأفغانستان وتغير المناخ.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكد الكرملين أن بايدن اقترح عقد اجتماع رفيع المستوى مع بوتين، لكنه لم يقدم أي إشارة إلى كيفية استجابة الرئيس الروسي لهذا الاقتراح.

وقال الكرملين في نفس البيان إن المكالمة تمت بطلب من واشنطن، لافتا إلى أن بوتين أوضح وجهات نظره بشأن شرق أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيًا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيسين ناقشا عدد من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك رغبة الولايات المتحدة وروسيا في متابعة حوار الاستقرار الاستراتيجي حيال عدد من القضايا المتعلقة بالحد من التسلح والقضايا الأمنية، والعمل على تمديد معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الهجومية.

وأضاف البيان، أن الرئيس بايدن أوضح أن الولايات المتحدة ستدافع بقوة عن مصالحها ردًا على تصرفات روسيا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأكد بايدن بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامتها، معربًا في الوقت ذاته عن قلقه حيال الحشد العسكري الروسي المفاجئ في شبه جزيرة القرم، والحدود الأوكرانية.

ودعا بايدن خلال الاتصال روسيا إلى خفض التصعيد على الحدود مع أوكرانيا.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على هدف إدارته المتمثل في إقامة علاقة مستقرة مع روسيا تتوافق مع المصالح الأمريكية، مقترحًا عقد قمة بينه وبين بوتين في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة لمناقشة القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا.

ايران روسيا البيت الأبيض الولايات المتحدة الرئيس الروسى بايدن

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