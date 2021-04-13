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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصطدام سيارة بسور كوبري أكتوبر وإصابة ٣ أشخاص.. صور

صدى البلد

تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع حطام سيارة ملاكي اصطدمت بسور كوبري ٦ أكتوبر .

تلقت نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري ٦ أكتوبر بالقرب من المنطقة العلويه لميدان عبدالمنعم رياض .

تم توجيه وونش مرور وتبين اصابة ٣ أشخاص باصابات متفرقة بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد احدهم والذى كان يقود السيارة بسرعه زائدة فأصطدم بسور الكوبري .

تم نقل المصابين الثلاثة الي مستشفي الهلال الأحمر لاسعافهم ، فيما قام ونش المرور برفع السيارة من نهر الكوبري ، وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

 

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حادث اصطدام سيارة سيارة ملاكى نجد القاهرة كوبري اكتوبر أحد أبطال حرب أكتوبر

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