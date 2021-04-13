اصطدام سيارة بسور كوبري أكتوبر وإصابة ٣ أشخاص.. صور
تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع حطام سيارة ملاكي اصطدمت بسور كوبري ٦ أكتوبر .
تلقت نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري ٦ أكتوبر بالقرب من المنطقة العلويه لميدان عبدالمنعم رياض .
تم توجيه وونش مرور وتبين اصابة ٣ أشخاص باصابات متفرقة بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد احدهم والذى كان يقود السيارة بسرعه زائدة فأصطدم بسور الكوبري .
تم نقل المصابين الثلاثة الي مستشفي الهلال الأحمر لاسعافهم ، فيما قام ونش المرور برفع السيارة من نهر الكوبري ، وتم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .