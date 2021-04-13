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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخشى الفلوس والسلطة

مايا دياب: «أنا مش مغرورة.. وجمالي نعمة»

مايا دياب
مايا دياب

ردت الفنانة مايا دياب، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، "هل مايا دياب نمبر وان بين المطربات العرب؟".

وقالت الفنانة اللبنانية، خلال حوارها :"لست نمبر وان، ولكنني في الصف الأول بين المطربات العرب.. والشهرة سلالم نصعدها، بخطوات صعبة.. ياريت الناس يشوفوني نمبر وان".

كما أجابت المطربة اللبنانية، على سؤال "إيه أكتر شهوة بتخاف منها مايا دياب.. الفلوس ولا الشهرة ؟"، لتجيب :"أخشى استخدام الفلوس والشهرة والسلطة.. لكن أرى الجمال بالنسبة لي نعمة.. وأرى أن النجم بيخلق نجم، ولكن الشهرة ليست أمر هين، أما السلطة فهي نتيجة الفلوس والشهرة.. وأخاف عدم قدرتي على استخدام السلطة والشهرة والفلوس، وأقوي شيء عدم استخدامهم .. أما الطمع التعدي على ما لدى الآخرين".

وعن الغرور، قالت :"أنا أبعد شخص عن الغرور، ولكن ربما يكون شكلي يعطي النظرة للناس إننى مغرورة".
ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

 

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