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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتوسط مسلسل بالصدفة .. نجيب ساويرس يعلق على إعلانات رمضان | شاهد

صدى البلد

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على كثرت الإعلانات في المسلسلات ، ونشر تغريده من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

 

وكتب ساويرس “ واضح ان رمضان ده هنتفرج على إعلانات و في وسطهم مسلسل بالصدفة  ”. 

 

ويذكر ان هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

 

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي تويتر : “رمضان كريم علي مصر كلها و ان شاء الله كلنا نعمل خير في الشهر ده و نطلب من ربنا ان يبارك بلدنا و يحفظها من كل سوء ويبعد عننا مؤامرات الناس الأشرار” .

رجل الأعمال نجيب ساويرس نجيب ساويرس

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