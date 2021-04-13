يتوسط مسلسل بالصدفة .. نجيب ساويرس يعلق على إعلانات رمضان | شاهد

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على كثرت الإعلانات في المسلسلات ، ونشر تغريده من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ساويرس “ واضح ان رمضان ده هنتفرج على إعلانات و في وسطهم مسلسل بالصدفة ”.

ويذكر ان هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي تويتر : “رمضان كريم علي مصر كلها و ان شاء الله كلنا نعمل خير في الشهر ده و نطلب من ربنا ان يبارك بلدنا و يحفظها من كل سوء ويبعد عننا مؤامرات الناس الأشرار” .