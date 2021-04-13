مرور الدقهلية يوزع 1000 وجبة و 5000 إمساكية على السائقين بالطرق السريعة

وزعت إدارة مرور الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان وجبات إفطار على الصائمين على الطرق السريعة تحت إشراف وحضور اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية واللواء السيد سلطان نائب المدير وبقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة .

وشارك فى التوزيع العميد إسلام رمزي، والعقيد الدكتور حاتم طه وكيلا الإدارة ،والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور عمرو الشربيني، رئيس وحدة القيادة، والمقدم احمد ابو الوفا رئيس قسم التراخيص و عدد من ضباط وافراد الإدارة.

وانتشرت فرق التوزيع قبل أذان المغرب مباشرة على كل مداخل ومخارج الطرق السريعة بالمنصورة، ووزعوا الوجبات على السائقين والمواطنين وسط ترحيب شديد منهم وقدموا التحية لرجال المرور البواسل وتم توزيع نحو ١٠٠٠ وجبه و٥ آلاف امساكيه عليهم .



الجدير بالذكر ان إدارة المرور تقوم كل عام بعمليات توزيع وجبات الافطار على سائقى السيارات بمختلف أنواعها على الطريق السريعة بنطاق مدينة المنصورة وخارجها ومداخل المدينة والتى تلاقى حالة من القبول والسعادة لدى المواطنين.

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