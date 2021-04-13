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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إشادة برلمانية بتوجيه الرئيس السيسى بتكامل تطوير نظم الرى الحديث مع مشروعات الدولة.. نواب: يتيح القدرة للدولة على مواجهة التحديات المائية

مجلس النواب
مجلس النواب

زراعة النواب تكشف فوائد تطوير نظم الرى الحديث
برلمانى عن تطوير الرى الحديث: يصب فى صالح المواطن والدولة 
عضو بمجلس النواب يطالب بزيادة إنتاج المحاصيل التعاقدية

 


عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.


وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.


وفى هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان، أن هذا التوجيه يأتي فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسؤولية العاجلة بشأن ملف المياه حول كيفية الاستفادة من ثرواتنا المحددة، لافتا الى أن ملف الري خلال العقود الماضية كان غائبا بسبب فساد الأنظمة السابقة.


أشاد مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.


وقال "ملك" لــ"صدى البلد"، إن هذا التوجيه يأتي فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى للمسؤولية العاجلة بشأن ملف المياه حول كيفية الاستفادة من ثرواتنا المحدوده، لافتا الى أن ملف الري خلال العقود الماضية كان غائبا بسبب فساد الأنظمة السابقة.


وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تطوير نظم الرى الحديث يتيح للدولة أن تقوم بمشروعات التوسع الأفقي للزراعة لمواجهة الطلب فى مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية فضلا عن اتاحة القدرة في مواجهة التحديات المائية بما يخص الأمن.


فيما طالب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  الحكومة بضرورة زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية التعاقدية التى توفر عملة صعبة وتسد احتياجات السوق مثل عباد الشمس وفول الصويا والقمح وخصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسى بتطوير الرى.


وأكد "الشوربجي" لـ"صدى البلد، أن  نظم الرى كان يعانى من إهمال كبير خلال 10 سنوات ماضية والرئيس اليوم اكد على أنه من أبرز الملفات التى على رأس أولويات الدولة وخصوصا انها تتزامن مع تداعيات سد النهضة فيجب المحافظة على المياه وترشيدها أمر في غاية الأهمية وتطوير نظم الري يوفر من 6 لـ 8 مليار كيلو متر مكعب.


وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تحويل الرى بالغمر بالرش والتنقيط هيوفر فى نصف حجم المياه التى تستخدم فى الرى بالغمر فقط، مطالبا بضرورة زيادة حجم المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج لتوفير عملة صعبة للدولة.


وبدوره أشاد النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

وقال "شكرى" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن جميع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تصب فى صالح الدولة والمواطن، من  مشروع تطوير الريف الذى يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية الى تطوير الرى الحديث جميعها تصب فى صالح المواطن والدولة.

وأشار النائب إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القرى والنجوع ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن تطوير قرى الريف سيسهم بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، مما ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.

 

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