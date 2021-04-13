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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع بداية رمضان .. أسعار الكنافة والقطايف والعصائر والمخللات بالأسواق

صدى البلد

يعتبر شهر رمضان هو شهر الرزق الذي تنتظره كافه الأسواق وذلك لما يتنوع به من طعام وفواكه ومخللات بالأضافه الياميش الذي يعد من أهم الطقوس المصريين الرمضانيه والتي ينتظرها المواطنون من العام للعام بالإضافة الي  الكنافة والقطائف.

ورصدت عدسة موقع دى البلد أسعار المخللات والكنافة والقطائف والعصائر بأنواعها .
ويعد سوق السيدة زينب من أشهر الأسواق التي تحتفل بالطقوس الرمضانيه حيث  أسعار المخللات لا تتخطي ال 5 جنيهات فيما فوق وسعر البرطمنات لا يزيد عن 10 جنيهات، وتتنوع المخللات ما بين الجزر والخيار والبصل والقرنابيط  والفلفل  والزيتون و"الترشي البلدى " واللفت 
وأسعار العصائر تختلف حسب الأنواع حيث لا يتعدى سعر الزجاجه 10 جنيهات ويختلف سعرها حسب الطلب،وتتعدد أنواع العصائر بين التمر والسوبيا والفراولة والبرتقال والمانجو والعرقسوس


وزاد سعر الكنافة والقطايف الي الضعف عن العام الماضي حيث وصل سعرهم الى 20 جنيه الكيلو بالأضافه الي الأنواع المختلفه من المخابز حيث تتنوع ما بين الغاز والفحم والنار ،

و أكد البائعون أن الأفضل بينهم هو الفرن الغاز الذي يعتبر أمن علي المواطنين

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