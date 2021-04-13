مع أول أيام رمضان.. انتهاك خطير للمسجد الأقصى وقوات الاحتلال تنكل بالمصلين

أفادت الصفحة الرسمية لموقع إذاعة الأقصى علي تويتر بأن قوات الاحتلال قامت بتحطيم أبواب مئذنتي المغاربة والأسباط في المسجد الأقصى ويحاول تعطيل السماعات فيهما.

وذكرت الصفحة الرسمية لموقع إذاعة الأقصى ان ضباط وشرطة الاحتلال قاموا بخلع باب مئذنة باب الأسباط حيث يقتحمون سطح المئذنة ويشرعون بعملية تفتيش وتخريب.



وأشارت صوت الأقصى إلى أن ‏شرطة الاحتلال قامت بمصادرة إفطار الصائمين في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وكانت ٢٢٨ مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في أول أيام شهر رمضان المبارك .