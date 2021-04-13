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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يوضح حقيقة خلافه مع آيتن عامر بسبب ريهام حجاج

صدى البلد


رد الفنان أحمد فهمي على الأخبار المنتشرة بخصوص رغبة آيتن عامر في الحصول على جزء من دوره في مسلسل " كل مانفترق" .

ونفي فهمي هذه الأخبار حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر " ‏ماهو الاسم العلمي  لما يلي :-
الصحفي او الجريده اللي بيقولوا كلام غير صحيح علي لساني عشان مصلحة شخص بيقبضوا منه ".

وتابع " ‏انتشرت أخبار علي لساني في اليومين اللي فاتوا و ده مش حقيقي و اخبار مفبركه .. آيتن اختي و صديقتي و مرات اخويا عز و بينا كل الاحترام و التقدير .. و اي عمل فني بيكون فيه منتج و مؤلف و مخرج .. و احنا ممثلين فقط".


في أول تصريح لها بعد أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج قالت الفنانة آيتن عامر في تصريح لصدى البلد أنها تتعرض هذا الفترة لحملة ممنهجة ضدها لتشويه صورتها  من بطلة "مسلسل كل مانفترق ".

وأضافت " كل ما يتم تداوله بشأن انني من بدأت المشكلة .. كلام على من الصحة وساكشف كل شئ في الوقت المناسب " .

وكانت ايتن قد كتبت  عبر حسابها بموقع "تويتر" يوم السبت الماضي،  "ساعات الأدوار التانية بتبقى لا تقل أهمية عن الأدوار المتصدرة، المهم الاختيار الصح للدور، والأهم أنه يكون في العمل الصح ومع الناس الصح".

وفي اليوم التالي أعادت "أيتن" تغريد التدوينة نفسها عبر "تويتر"، وعلّقت: "عشان لو اشتغلت مع الناس الغلط هيشيلوا الدور".

وأمس غردت بقولها: "سأخبر الله بكل شيء، ربنا أكيد عارف، طيب سأخبر الوسط بكل شيء، إيه ده الوسط برضه عارف، إذن سأخبر الجمهور والله المستعان".

وعبر حسابها بـ"فيسبوك" كتبت أيتن: "خدوني معاكوا والنبي.. موسم الانسحاب".

وكتبت أيضا عبر "فيسبوك": "‏السنة دي مش هنعمل معمول في العيد عشان المعمول فينا كفاية إحنا نوزع قرص.. كله هياخد جرص".

وردا على ما تردد عن افتعالها الأزمات بكواليس "وكل ما نفترق"؛ قالت أيتن عبر "تويتر": "أنا ردي هيبقى كمان ساعات.. أفطر بس".

كل ذلك قبل أن تكتب ريهام حجاج عبر حسابها على "فيسبوك": "عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".

عقب ذلك ردت أيتن عبر "فيسبوك" بالقول: "بقى أنا بروح الأوردر متأخر؟! بقى أنا طلبت زيادة في مساحة دوري؟! بقى أنا بفتعل المشاكل في الأوردرات؟ أنا عندي إثباتات على كل اللي حصل بس احتراما للناس اللي اتكلمت معاهم أنا مش هتكلم غير لما أخد موافقتهم الأول.. أنا ممضتش الورقة"، ونشرت كوميكس مدون عليه عبارة "مشوفتش في بجاحتك".

وتابعت أيتن: "الفشل حتى في تسريب الأخبار الغلط يا ربي إيه ده؟ الخبر اتشال بس أنا عندي اسكرين شوت من الخبر، قالك تدخلت لإعادة لأحمد فهمي حقه".

وعبر "تويتر"؛ أعادت "أيتن" تغريد تدوينة لأحد متابعيها، وفيها: "المخرج والمؤلف والمصور سابوا المسلسل ومشيوا، والنهاردة أيتن عامر كاتبة بوست فيما معناه إنها مش هتسكت، يقال أن المدام ريهام قصت من مشاهدها كتير جدا".

كما أعادت تغريد تويتة لآخر، وفيها: "الواحد كان ممكن يجي على نفسه ويتفرج على مسلسل لريهام حجاج بس عشان فيه أيتن عامر فقط لا غير".

وكان المخرج كريم العدل انسحب من مسلسل "وكل ما نفترق" قبل أيام، واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج مصطفى أبو سيف لاستكمال العمل.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم وغيرهم، عن قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني.

احمد فهمى على تويتر
احمد فهمى على تويتر
ريهام حجاج الفنان احمد فهمى ايتن عامر مسلسل وكل ما نفترق وكل ما نفترق

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