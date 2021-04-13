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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسباب النقرس .. 7 مشاكل أبرزها العمر والجنس

اسباب النقرس ..
اسباب النقرس .. 7 مشاكل ابرزها العمر والجنس

تلعب المعرفة المسبقة بـ أسباب النقرس دورا كبيرا في الوقاية منه خاصة اذا تم علاجها بسرعة حال توفرها.

أسباب النقرس هي مجموعة من العوامل التي تتسبب في زيادة حمض البوليك في الجسم المسبب لآلام النقرس.

نعرض لكم  أسباب النقرس وفقا لما ذكره موقع “ mayoclinic ” . 

 نظام غذائي

يؤدي اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والمحار وشرب المشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز) إلى زيادة مستويات حمض اليوريك ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، يزيد استهلاك الكحول ، وخاصة البيرة ، من خطر الإصابة بالنقرس.


وزن

ومن ابرز أسباب النقرس هي زيادة الوزن لأن حينها جسمك ينتج المزيد من حمض البوليك وستجد كليتيك صعوبة أكبر في التخلص من حمض البوليك.


حالات طبية

 تزيد بعض الأمراض والحالات من خطر إصابتك بالنقرس، وتشمل هذه ارتفاع ضغط الدم غير المعالج والحالات المزمنة مثل السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والكلى.


أدوية معينة

يمكن أيضًا أن تؤدي الجرعات المنخفضة من الأسبرين وبعض الأدوية المستخدمة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك مدرات البول الثيازيدية ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات بيتا ، إلى زيادة مستويات حمض اليوريك، وكذلك يمكن استخدام العقاقير المضادة للرفض الموصوفة للأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.


تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس

من أسباب النقرس التي يصعب منعها هي العوامل الوراثية وإذا كان أفراد عائلتك مصابين بالنقرس ، فمن المرجح أن تصاب بالمرض.


العمر والجنس

 يحدث النقرس في كثير من الأحيان عند الرجال ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن النساء تميل إلى انخفاض مستويات حمض البوليك، بعد انقطاع الطمث تقترب مستويات حمض اليوريك لدى النساء من مستويات الرجال، كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس في وقت مبكر وعادة بين سن 30 و 50 بينما تظهر لدى النساء علامات وأعراض بعد انقطاع الطمث.


الجراحة أو الصدمة الحديثة

 يمكن أن يؤدي إجراء جراحة أو صدمة مؤخرًا في بعض الأحيان إلى نوبة النقرس في بعض الأشخاص يمكن أن يؤدي تلقي التطعيم إلى حدوث نوبة النقرس والتي تسبب الأما قوية خاصة في المفاصل.

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