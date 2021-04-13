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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هبيع عيالي .. هالة صدقي تنفعل وتهدد بالانسحاب من حلقة شيخ الحارة

هالة صدقي
هالة صدقي

انفعلت الفنانة هالة صدقي على الهواء، بسبب سؤال شيخ الحارة، ولم تقم القناة بإذاعة محتوى السؤال.

 

ودخلت هالة صدقي أثناء استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، في حالة من التوتر والقلق بعد سماع السؤال، قائلة :« لا كفاية ومينفعش يا إيناس أنا مش ناقصة توتر مش قادرة».

 

وتابعت هالة صدقي:" انا مش هكمل الحلقة كده"، وردت إيناس الدغيدي، قائلة:"  احنا مش هنخسرك علشان سؤال ".

 

وأكملت هالة صدقي:" انا مقدرش أقول كده على أبو عيالي وانا مش هبيع عيالي، وكنت وفرت سنتين وطلعت معاكي من زمان ".


 

هالة صدقي ايناس الدغيدى شيخ الحارة شيخ الحارة والجريئة اخبار التوك شو

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