"موافي" يكشف عن الفرق بين السنة والعام .. ويحذر من العزائم في رمضان..فيديو

قال الدكتور حسام الموافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني إن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل قاموا ببناء الكعبة وبيت الله الحرام وكانوا خائفين في قوله تعلى “ربنا تقبل منا”.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما أن هناك فارق بين السنة والعام مشيرا إلى أن القرآن وضحها في عدد من الآيات فالعام يحمل المعنى الأفضل.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني من العزائم مؤكدا أنه ممنوع العزائم في رمضان لأن رمضان شهر عبادة فقط.

وأشار موافي إلى أن يجب ألا تملأ بطنك بالطعام واستكمل افطارك بعد صلاة التراويح.