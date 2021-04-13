ياسمين عبد العزيز تنشر مواعيد عرض مسلسل اللى مالوش كبير .. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواعيد مسلسل اللى مالوش كبير عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة “كل سنة وانتم طيبين بكرة الحلقة الاولي اللي مالوش كبير الساعة ١٢ منتصف الليل الاتنين علي cbc ”

وتفاعل معها عدد كبير من كتابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

المسلسل حلو اوي بجد - مسلسل جبار - انشاء الله يكسر الدنيا

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» شخصية غزل، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية، تدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين «سيف» و«غزل» يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

"اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وهدى الأتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وبسنت النبراوي وآخرون، وهو من تاليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.

