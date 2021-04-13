البحوث الفلكية : 13 مايو أول أيام عيد الفطر .. ورمضان 30 يوما

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر ، وعدد شهر رمضان .

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا ، الخميس الموافق يوم 13 من شهر مايو المقبل .



وأضاف ، إن هلال شهر "شوال" سيكون قد ولد يوم 11 من نفس الشهر ، في تمام الساعة التاسعة مساءً ، ويكون طول الشهر وفقا للحسابات الفلكية 29 يوما .

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وتكون صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا ، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

كان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، إن شهر رمضان هذا العام 30 يوماً ، على أن تكون آخر أيامه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم .

وتكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، حيث يكون موعد الإفطار واذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 21 دقيقة .

وأطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام سيوافق آخر أيامه ، حيث تطول مدة الصيام فيه بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول ، لتقام ستقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:40 دقيقة بدلا من 6:21 دقيقة .