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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية : 13 مايو أول أيام عيد الفطر .. ورمضان 30 يوما

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر  ، وعدد شهر رمضان .
وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا ، الخميس الموافق يوم 13 من شهر مايو المقبل .


وأضاف ، إن هلال شهر "شوال" سيكون قد ولد يوم 11 من نفس الشهر ، في تمام الساعة التاسعة مساءً ، ويكون طول الشهر وفقا للحسابات الفلكية 29 يوما .

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وتكون صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا ، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة .
كان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، إن شهر رمضان هذا العام 30 يوماً ، على أن تكون آخر أيامه يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر مايو القادم .

وتكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 41 دقيقة ، حيث يكون موعد الإفطار واذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 21 دقيقة .

وأطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام سيوافق آخر أيامه ، حيث تطول مدة الصيام فيه بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول ، لتقام ستقام صلاة المغرب في تمام الساعة 6:40 دقيقة بدلا من 6:21 دقيقة .

المعهد القومي للبحوث الفلكية أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك

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