مشاكلي وجعت قلبها .. هالة صدقي تنهار في البكاء أثناء حديثها عن وفاة والدتها

دخلت الفنانة هالة صدقي، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن والدتها المتوفية .

وقالت هالة صدقي في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، :" أمي جالها إعلان قضية ضدي وجالها كومة سكر وتوفت بسببها، ومشاكلي الشخصية وجعت قلب أمي ".

وأضافت هالة صدقي باكية:" هقول لأمي أنا بحاول أقوم بتقليدك وأمشي على خطاكي، وأمي كانت بتخاف على حاجتها وحتى اليوم مش قادرة افتح دولابها وبروح بيتها كل فترة ".

وتابعت هالة صدقي:" الله يرحم أمي وأنا ابنتها الوحيدة وكانت بتستخسر في نفسها كل حاجة عشان تكتبه باسم ولادي، وأمي كانت ست عظيمة واستحملت كتير ".



