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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عمارة يكشف سر نجاح مانويل جوزيه مع الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عمارة نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق حقق نجاحات رائعة مع الفريق من الصعب تكرارها

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن جوزيه كان صاحب شخصية قوية وصدامية ولذلك نجح مع الاهلي مشددا على انه لم يكن يفضل تلك الطريقة

وتابع ان جوزيه هو صاحب شائعة“ نومه ” خلال محاضرات الجهاز الفني مشددا على ان جوزيه هو من طلب عودته مره اخري للفريق 

وأكمل أنه حصل على 50 الف جنيه خلال فترته الاولي مع الفريق لكنه حصل على مليون جنيه عقب عودته 

وتابع ان حمادة امام نجم الزمالك عرض عليه الانضمام للزمالك ولكنه رفض كونه أهلاوي ومن الصعب أن يرتدي تيشيرت فريق أخر 

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