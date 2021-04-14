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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة «ضحية مذيعة الراديو» في السيدة زينب

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة شخص، قتل على يد مذيعة شقيقة زوجته بمنطقة السيدة زينب، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها؛ للتوصل لأسباب ارتكاب الجريمة.


وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مذيعة بالراديو؛ لاتهامها بقتل زوج شقيقتها، لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن، لاتهامه بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.


وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة.
 

وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم السيدة زينب، يفيد بواقعة القبض على مذيعة متهمة في جريمة قتل، وتم ضبطها، والعثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وعليه آثار دماء القتيل.
 

واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة، وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات.
 

ونقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم؛ لتشريحها والوقوف على أسباب الوفاة، وذلك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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