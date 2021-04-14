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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الباحثة هبة أحمد: حصولي على جائزة المرأة التقديرية أخذ محطات كثيرة في حياتي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعربت الدكتورة هبة أحمد عبد السلام نصار، أستاذ متفرغ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، عن سعادتها بالحصول على جائزة المرأة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

 

وقالت الدكتورة هبة أحمد، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن الفوز بالجائزة لم يأت بسهولة، فهناك معايير كثيرة للتأهل إلى مثل هذه الجائزة، منها أن يكون معدل تأثيرها عموما فى الأبحاث أكثر من ١١ درجة، وحسب مدى الاقتباس من هذه الأبحاث.

 

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وأضافت الباحثة أنها نفذت فى الفترة الأخيرة حوالى ٩ أبحاث، كما قامت بعمل ماجستير مهنى فى اقتصاديات الصحة عام ٢٠١٤ بالتعاون مع كلية الطب.

 

وأشارت الدكتورة هبة أحمد إلى أنها التحقت بالعديد من المجالس العلمية مثل المجلس الأعلى للجامعات، كما التحقت بالمجالس القومية مثل التأمين الصحى.


‎وأعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية)، والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020.

 

وبلغ العدد الإجمالى للجوائز 76 جائزة بإجمالى 7 ملايين و700 ألف جنيه، وذلك في الدورة 77 لمجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور جميع أعضاء المجلس من نواب الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر، وذلك بمقر الأكاديمية.

جامعة القاهرة كلية السياسة والاقتصاد جائزة المرأة التقديرية

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