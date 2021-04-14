شريف خيرالله يكشف سبب إصرار والده على المشاركة في 30 يونيو رغم مرضه..فيديو

قال الفنان شريف خيرالله :إن والدي كان يمثل لي كل شيء وكنت أحبه ويحبني جدا وقد مرض والدي قبل وفاته مرضا شديدا وكنت أنا من يقوم بنقله إلي أي مكان.

وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن والدي قبل وفاته أصر علي عمل شيء لم افهمه ألا بعدها وهو انه شارك في 30 يونيو رغم مرضه الشديد وكان وقتها يعاني من جلطة وكسر في الحوض .

وأوضح شريف خيرالله ، أن والدي شارك أيضا في الانتخابات وكنا نساعده علي الحركة بسبب أن المرض اشتد عليه وهذا لأن جيله عاصر الجماعات المتطرفة ومنهم جماعة الإخوان المسلمين وقال لي قبل وفاته إن هذه الجماعة ليس لها دين أو عهد ويجب أن نتصدى لهم.



