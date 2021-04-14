مؤسس مبادرة «متخبيش وشك»: زواج الأقارب أحد الاحتمالات التي تزيد العيوب الخلقية

قال الدكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج واستشاري جراحات تجميل الأطفال والعيوب الخلقية بالوجه والجمجمة، ومؤسس مبادرة “متخبيش وشك”، إن زواج الأقارب أحد الاحتمالات التي تزيد العيوب الخلقية.

وأضاف الدكتور كرم علام أن بعض دول الوطن العربي تخطت فيها نسبة زواج الأقارب 50%، في حين أن معظم الدول الأوروبية والغرب لا تتخطى هذه النسبة فيها من 1 إلى 2%.

وأوضح أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مشكلات قد تكون نادرة عالميا قد تحدث بسبب زواج الأقارب، مثل أطفال القمر أو عدو الشمس الذي يعاني جلده من غياب الجين المسئول عن الحماية من ضرر أشعة الشمس، وإذا تعرض للشمس تتكون له تصبغات وتلف وأورام في المناطق المعرضة للشمس، وهذا النوع نادر في العالم، لكن في شمال أفريقيا منتشر بشكل كبير.



وأشار الدكتور كرم علام إلى أن أشهر العيوب الخلقية الموجودة في مصر تشمل الشفة الأرنبية، وشق سقف الحلق، والالتحام المبكر لعظام الجمجمة، وتغير شكل الجمجمة، وأي جزء من الوجه من الممكن أن تكون فيه عيوب خلقية بالزيادة أو بالنقص أو بالتشوه، فربما تكون الأذن كبيرة أو صغيرة أو غير موجودة من الأساس أو بارزة بشدة، والأنف من الممكن أن يكون غير موجود نهائي أو نصفه أو زيادة عظام الأنف والشق الأنفي وغيرها، والفم ربما يكون صغيرا أو كبيرا، كذلك العين والجفون وأي جزء من الوجه والرأس مثل العظام والجلد والعضلات وأي نسيج قد يتشوه بالعيب الخلقي.



وأكد أن الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق والوحمات يتم علاجها في أماكن كثيرة في مصر، وأن التقنيات الجراحية تتطور بشكل كبير لتعطي نتائج شكليا ووظيفية أفضل، وأن هناك حالات معقدة يكون التعامل معها أصعب وتحتاج إلى تجهيزات أعلى وتكلفة أكبر، وفريق متخصص في جراحة العيوب الخلقية في مكان مؤهل، وعادة تكون المستشفيات الجامعية الكبيرة مكانا مؤهلا من خلال توافر فريق عمل متكامل وعناية مركزة، وجميع التجهيزات المطلوبة، وهو متوافر على سبيل المثال في جامعة سوهاج.

ونوه أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج إلى أن مبادرة مبادرة “متخبيش وشك” مرتبطة بكل شيء مرتبط بحالة الطفل وقد يجعله عرضة للتنمر، أو للأذى من الأخرين، أو يفقده قدرته على التواصل، فمشاكل النطق ربما تكون لأسباب عصبية، أو ناتجة عن تغير في تركيبة أنسجة الفم مثل: اللسان المربوط وشق سقف الحلق خصوصا لو تمت الجراحة بشكل غير دقيق، أو كان هناك ضعف في أنسجة ونمو سقف الحلق.

ولفت إلى أن العيوب الخلقية ليس بالضرورة أن توجد لحظة الولادة، فهناك اختلافات أخرى تظهر مع النمو مثل الرحمات الدموية، أو ضمور نصف الوجه، حيث يولد الطفل بشكل طبيعي وتبدأ في أسابيع، أو شهور، أو سنين تغيرات في الوجه بتضخم أو بضمور، فكل هذه الأشياء التوعيه بها مهمة جدا وعلاجها في الوقت المناسب ضرورة.

وقال أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج إن الإنسان الذي لديه اختلاف في الوجه يسعده رؤية اختلافه من منظور جمالي بالتعبير عنه فنيا وجماليا، فهناك سيدة أمريكية لديها وحمة ضخمة في الوجه، قام برسمها خمسون فنانا بأشكال غاية في الجمال، وكان لكل منهم رؤية ونظرة مختلفة لجمال وجهها المختلف.

وأضاف أن مبادرة “متخبيش وشك” تتبنى أفكار رسم وتصوير الأطفال في صورة جمالية تظهر ما في اختلافهم من جمال، ونحن حين بدأنا التوعية في السوشيال ميديا على الصفحات الخاصة بالمبادرة، كانت جميع الصور التي نقوم بعرضها لأجانب، لأنه لم يكن لدينا الكثير من الأطفال والأسر ممن لديهم الرغبة والشجاعة لإظهار الطفل المختلف، ولكن الآن تغيرت الصورة بشكل إيجابي ويوجد العديد من الأطفال يرسلون صورهم والقصص الخاصة بهم لنا من مصر والبلاد العربية، كما أنهم يرسلون لنا رسائل يقولون إنهم لم يكونوا يخرجوا بالأطفال من البيت وأن المبادرة غيرت أفكارهم وشجعتهم على مواجهة الحياة.