فقدت روحي .. شريف خيرالله يبكي على الهواء بعد تذكر والدته

قال الفنان شريف خيرالله ، أن والدتي مرضت في آخر أيامها وحدث لها نوع من أنواع العجز، مؤكدا إنني كنت أحاول تعويضها بأي شيء، لأنها وقفت جانبي كثيرا، وكنت أتمني أن أراها وهي تقف على قدميها.

وأضاف شريف خيرالله خلال حواره في برنامج "خط أحمر" المذاع علي قناة " الحدث اليوم "، أن والدتي في بداية حياتي الفنية كانت بتسلفني فلوس وبعدما فقدتها كأني فقدت روحي، وقال باكيا: "والآن أنا أعيش بدون روح".

وأوضح شريف خيرالله، أن الحافز الأساسي لدي كانت والدتي، لافتا إلى أنها كانت ناقدة بالنسبة لي، وكنت أحب أن أنجح في أعمالي حتى أسعدها.



