وكيل صحة الغربية يتابع آخر المستجدات بمستشفى صدر بسيون

استمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية بالغربية في متابعة آخر المستجدات التي تمت بمستشفي صدر بسيون من تحسين شبكة الكهرباء، وتعديل وزيادة مخارج شبكة الأكسجين وجاهزية جميع تجهيزات الألكتروميكانيك، والتأكد من جاهزية تانك الأكسجين تمهيدا للتشغيل التجريبي للمستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه يتم ذلك استعدادا لاستلام التجهيزات الطبية والغير طبية من الوزارة، ومشاركة المجتمع المدنى. للبدء فى تشغيل المستشفى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، تخفيفا على المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وكان يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والدكتورة مروة الشيشتاوي مدير إدارة الأمراض الصدرية والدكتور محمد الحلفاوي مدير إدارة بسيون.