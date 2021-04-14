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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الكرة ضيوف برنامج فطار النجوم على قناة صدى البلد٢ تقديم نانسي القاضي في رمضان "صور"

صدى البلد

انطلق برنامج فطار النجوم، والتي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، على قناة صدى البلد ٢ بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في التجمع العائلي.

وكانت أولى حلقات برنامج فطار النجوم من منزل شكري نجيب نجم الإسماعيلي.

وكانت العزومة عبارة عن كبسة باللحمة، وفراخ وهي من أكلات اللاعب المفضلة في الشهر الكريم.

ودار الحديث عقب الإفطار حول طقوس اللاعب في الشهر الكريم، وإنتظاره لموالدته الأولى.

وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام ٢٠١٤.

ووجهة الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العنين مالك القناة، والأستاذ عماد ربيع رئيس القناة، والاستاذ معتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.

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رمضان صدى البلد شكرى نجيب معتز البطاوي نانسي القاضي

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