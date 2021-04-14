نجوم الكرة ضيوف برنامج فطار النجوم على قناة صدى البلد٢ تقديم نانسي القاضي في رمضان "صور"

انطلق برنامج فطار النجوم، والتي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، على قناة صدى البلد ٢ بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم.

وتدور فكرة البرنامج حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في التجمع العائلي.

وكانت أولى حلقات برنامج فطار النجوم من منزل شكري نجيب نجم الإسماعيلي.

وكانت العزومة عبارة عن كبسة باللحمة، وفراخ وهي من أكلات اللاعب المفضلة في الشهر الكريم.

ودار الحديث عقب الإفطار حول طقوس اللاعب في الشهر الكريم، وإنتظاره لموالدته الأولى.

وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام ٢٠١٤.

ووجهة الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العنين مالك القناة، والأستاذ عماد ربيع رئيس القناة، والاستاذ معتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.

172800092_1227755814321180_3085174959123005811_n

172895895_462452118141396_3739723362456265607_n

173156755_449850246283036_2032287283054733085_n