نجوم الكرة ضيوف برنامج فطار النجوم على قناة صدى البلد٢ تقديم نانسي القاضي في رمضان "صور"
انطلق برنامج فطار النجوم، والتي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، على قناة صدى البلد ٢ بداية من أول أيام شهر رمضان الكريم.
وتدور فكرة البرنامج حول حياة اللاعب وسط أسرته خاصة في الأجواء الرمضانية، ووقت الإفطار في التجمع العائلي.
وكانت أولى حلقات برنامج فطار النجوم من منزل شكري نجيب نجم الإسماعيلي.
وكانت العزومة عبارة عن كبسة باللحمة، وفراخ وهي من أكلات اللاعب المفضلة في الشهر الكريم.
ودار الحديث عقب الإفطار حول طقوس اللاعب في الشهر الكريم، وإنتظاره لموالدته الأولى.
وأعربت نانسي عن سعادتها بإنطلاق برنامجها الجديد من خلال شاشة صدى البلد التي تعمل بها كمراسلة منذ عام ٢٠١٤.
ووجهة الشكر لمسؤولي القناة بداية من النائب محمد أبو العنين مالك القناة، والأستاذ عماد ربيع رئيس القناة، والاستاذ معتز البطاوي المشرف العام على البرامج الرياضة بالقناة على الدعم والمساندة لنجاح البرنامج من أول أيام عرضه.